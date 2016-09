WTorre fará B.O. contra Paulo Nobre; cariocas reclamam de organizada

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, se irritou durante a partida entre a equipe paulista e o Flamengo nesta quarta-feira (14), discutiu com um torcedor do time do Rio e pediu sua retirada do Allianz Parque. Diante da atitude de Nobre, classificada como "truculenta" pela equipe de segurança da WTorre, administradora do estádio, a empresa disse via assessoria de imprensa que fará boletim de ocorrência e recorrerá ao Ministério Público para denunciar a atitude do mandatário. No vídeo, Nobre aparece gritando "vaza, vaza", e gesticulando bastante em direção ao torcedor do Flamengo, que estava no camarote do banco Itaú no estádio. O torcedor foi retirado do local pelos seguranças do Palmeiras e posteriormente foi escoltado até seu carro por seguranças da Wtorre. Em setembro de 2015, o presidente do Palmeiras se envolveu em confusão semelhante. Durante clássico entre Palmeiras e Corinthians, ele se irritou com a comemoração de adversários ao lado de seu camarote e então participou de discussão com eles. Na sequência, ele deixou seu camarote e foi assistir ao jogo de outro lugar do estádio. MAIS CONFUSÃO A diretoria do Flamengo se queixou de objetos que supostamente teriam sido atirados no local onde estavam por membros da Mancha Alvi Verde, torcida organizada do Palmeiras. "Foram alguns membros da Mancha. Achei estranho porque achei que não viriam. Houve agressões verbais, objetos foram atirados e alguns valentões que estavam a dois camarotes do nosso fizeram ameaças. Mas a segurança do Palmeiras agiu com muita competência e evitou que algo grave acontecesse", disse Eduardo Bandeira de Mello, presidente do time do Rio. "Fomos muito bem tratados pelo Palmeiras e não temos nada a nos queixar quanto a isso. Inclusive, no episódio de Brasília, em que houve uma agressão injustificada de membros da Mancha a torcedores do Flamengo, eu não culpo a administração do Palmeiras. São desordeiros que têm que ir para a cadeia que causaram isso", completou. Nesta quarta-feira (14), todo o setor Gol Norte (com capacidade para 7.000 pessoas) do estádio estava vazio devido a punição do STJD que visava atingir a torcida organizada do Palmeiras. Esse setor costuma ser o local de concentração da Mancha Alvi Verde, e ficará interditado por mais quatro jogos. No entanto, a punição surtiu pouco efeito, e os membros da organizada podiam ser facilmente identificados no setor Gol Sul.