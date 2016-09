Protesto de motoristas deixa moradores de cidades da RMC sem ônibus

Ônibus parados na Rodovia dos Minérios (foto: Rede News 24 horas)

Os moradores de Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba foram surpreendidos na manhã desta quinta (15) com o atraso dos ônibus. É que motoristas e cobradores de ônibus atrasaram a saída de ônibus na Viação do Sul na Rodovia dos Minérios, em Curitiba, em protesto contra o que chamam de assédio moral da direção da empresa, que, segundo os trabalhadores, ameaça os funcionários com punições até se o motor dos ônibus quebrar. Neste momento, os ônibus, bloqueiam a Rodovia dos Minérios.