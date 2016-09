Em assembleias realizadas na quarta-feira (14), a maioria dos trabalhadores dos Correios do Paraná aceitou a proposta da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT e suspendeu a greve que teria início hoje a partir das 22 horas. Na segunda-feira, a empresa apresentou nova proposta para a categoria que oferece 6% de reajuste agora e 3% de reajuste em fevereiro de 2017. Além disso, haverá incorporação de R$100,00 que a categoria recebia como gratificação e o Acordo Coletivo de Trabalho será mantido como o do ano anterior.

Outro fator importante para a aceitação da proposta é que o presidente dos Correios, Guilherme Campos, garantiu registrar em ata que a estatal não será privatizada. Muitas reivindicações da categoria não foram atendidas, porém. A proposta patronal não prevê concurso público, segurança nas agências, aumento do valor de quebra de caixa, fim da Distribuição Domiciliar Alternada e fim da cobrança do desconto do Postalis. O reajuste oferecido pela empresa também não oferece ganho real.