Fora do G-4, Cristóvão aponta necessidade de vitória em clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o empate por 1 a 1 fora de casa contra o Coritiba na noite da última quarta-feira (14), o Corinthians chegou a sua segunda partida sem vitória no Campeonato Brasileiro e deixou a zona de classificação para a Libertadores. Agora fora do G-4, o técnico Cristóvão Borges destacou a importância do clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado (17), no Itaquerão. Para ele, no dérbi, o Corinthians precisa reencontrar o caminho da vitória. "Independentemente de qualquer coisa, é um grande jogo, um clássico de grande rivalidade. Precisamos voltar a ganhar e é uma grande oportunidade. Vamos jogar em casa e é uma oportunidade para conseguirmos uma grande vitória", declarou Cristóvão em entrevista coletiva após o empate contra o time paranaense. O treinador avaliou como negativo o resultado contra o Coritiba, mas enxergou mais constância no Corinthians no Couto Pereira. Para ele, este pode ser um fator positivo na equipe que se prepara para o clássico. "Em termos de resultado não estamos satisfeitos, porque se você não ganha vai perdendo posição, como perdemos. Mas pela partida que fizemos, nessa busca pela constância, precisávamos dar uma resposta, e demos. É um fator positivo para nós, tivemos coisas bastante positivas e o próximo jogo é um clássico", afirmou Cristóvão. DESFALQUES Autor do pênalti que originou o gol de empate do Coritiba, Fagner foi punido com cartão amarelo. Como estava pendurado, o lateral direito cumprirá suspensão automática contra o Palmeiras no próximo sábado. "A gente fica triste. Lógico que gostaria de jogar, ainda mais um clássico em casa, um jogo importante, mas são coisas do futebol. Tem coisas que não dá para prever", afirmou. O goleiro Cássio também falou sobre a ausência de Fagner no clássico e concordou com Cristóvão sobre a importância da vitória no sábado. "Fagner é jogador de seleção, importante, experiente, mas temos que contar com o grupo. Quem o professor Cristóvão escalar tenho certeza que vai nos ajudar a dar o melhor, para a gente retomar a vitória em casa e voltar a subir na tabela", disse o goleiro. Além da ausência confirmada do lateral direito, o Corinthians pode perder também o lateral esquerdo para o jogo contra o Palmeiras. Uendel sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa, foi substituído por Guilherme Arana e virou dúvida para o Dérbi de sábado. O Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta (15). Os jogadores titulares devem realizar apenas um trabalho regenerativo, enquanto os reservas vão a campo para atividade com bola. A equipe terá apenas a sexta para se preparar para o clássico, que pode reaproximar a equipe da liderança ou deixar o sonho do bi no Brasileiro distante de vez.