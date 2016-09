Nova pesquisa mostra Trump e Hillary virtualmente empatados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A menos de dois meses da eleição presidencial dos EUA, os candidatos Hillary Clinton e Donald Trump travam uma disputa apertada. Na pesquisa realizada pelo jornal "The New York Times" e pela CBS New, divulgada nesta quinta (15), ambos aparecem virtualmente empatados. A candidata democrata tem o apoio de 46% dos prováveis eleitores de todo o país, ao passo que o republicano colhe 44% das intenções de voto. Se forem levados em conta apenas os eleitores registrados, Hillary mantém uma vantagem mais ampla, de 46% contra 41% de Trump. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos. O descontentamento com os dois principais candidatos é generalizado no eleitorado. Entre os que dizem que irão votar em Hillary ou Trump, pouco mais da metade manifesta forte apoio a eles. O restante afirma que possui reservas sobre o candidato escolhido ou que pretende apenas impedir o adversário de vencer. No geral, apenas 43% dos prováveis eleitores se descrevem como entusiasmados para votar em novembro: 51% dos apoiadores de Trump afirmam estar muito entusiasmados em votar, enquanto, com Hillary, esse índice é de 43%. A candidata democrata continua à frente do republicano entre as mulheres, negros e eleitores mais jovens, ao passo que Trump lidera ente os brancos, com 57% a 33%. Entre as mulheres brancas, os candidatos estão virtualmente empatados: 46% para Hillary e 45% para Trump. Os 1.433 entrevistados entre os dias 9 e 13 de setembro se mostraram ambivalentes sobre a necessidade de obter mais informações sobre o histórico médico dos candidatos. Apenas 45% dos eleitores registrados disseram que queriam ver divulgados mais registros médicos dos candidatos. A disputa pela Presidência dos EUA claramente ficou mais apertada nas últimas semanas. As médias nacionais das sondagens mostram que a margem de Hillary sobre Trump diminuiu de oito pontos percentuais no início de agosto para dois pontos. Nos Estados Unidos, porém, o voto não é obrigatório (entre 55% e 60% dos cidadãos aptos a ir às urnas costumam fazê-lo nas eleições presidenciais) e a eleição é indireta -ocorre por meio dos colégios eleitorais. SAÚDE DE HILLARY Nesta quarta (14), Donald Trump levantou dúvidas sobre a saúde de sua adversária, Hillary Clinton, pela primeira vez desde que a ex-secretária de Estadopassou mal em uma cerimônia para as vítimas dos 11 de setembro, realizada no domingo. Falando em um quadra de basquete em Canton, no Estado de Ohio, o republicano sugeriu que ela não aguentaria discursar num local quente. "Você pensa que é fácil?", perguntou Trump. "Está quente, e é sempre quente quando eu falo porque as multidões são grandes. Os espaços não foram projetados para este tipo de multidão. Eu não sei, gente. Vocês acham que Hillary Clinton seria capaz de ficar de pé aqui e fazer isso por uma hora? Eu não sei." O candidato republicano disse depois que "ela [Hillary] está deitada na cama, ficando melhor e queremos ela melhor, que ela volte para a disputa, certo?".