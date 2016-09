Red Hot Chili Peppers é atração do Rock in Rio 2017

(foto: Divulgação)

A banda californiana Red Hot Chili Peppers será uma das atrações do Rock in Rio 2017, confirmou a organização na noite desta quarta-feira (14). O festival acontecerá entre os dias 15 e 24 de setembro do ano que vem, no Rio de Janeiro.

O grupo veio pela última vez ao Brasil em 2013. Em 2001, fez um show para 250 mil pessoas no Rock in Rio, um recorde de público para o evento. Nesta edição, fará a apresentação de encerramento da festa, no dia 24 de setembro.

Marcado pelo rock influenciado pelo punk, funk rock e psicodélico, o Red Hot é responsável por hits como "Californication", "Give It Away" e "Under the Bridge". "The Getaway", seu mais recente álbum, foi lançado em junho. A banda liderada por Anthony Kiedis está em turnê para divulgar o disco.

Em uma enquete lançada pelo festival para descobrir as atrações mais desejadas pelos fãs, o grupo era uma das opções. Ao anunciar a escolha, a organização do Rock in Rio disse que o Red Hot é um dos nomes mais pedidos pelo público.

Em agosto, o evento anunciou sua primeira atração: a banda pop americana Maroon 5. O grupo, que já se apresentou outras três vezes no festival, vai encerrar a segunda noite de shows na próxima edição.