Enviado da ONU à Síria acusa governo do país de impedir ajuda humanitária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, acusa o governo sírio de estar impedindo a entrega de ajuda humanitária no país após o cessar-fogo iniciado na segunda (13) entre EUA e Rússia. "Nós temos um problema", disse Mistura em Genebra nesta quinta (15). "O governo, repito, o governo, deveria fornecer cartas de facilitação, uma palavra burocrática que pode ser traduzida como licenças, autorizações". Tais cartas, que constituem a permissão final para a ONU realmente chegar às áreas mais necessitadas, "não foram recebidas", afirmou o enviado especial, ressaltando que as autoridades sírias eram obrigadas a fornecê-las imediatamente. A entrega de ajuda é uma condição prévia para a sobrevivência do cessar-fogo, também projetado para promover uma ação russa-americana conjunta contra os grupos terroristas dentro da Síria, cuja guerra civil já dura cinco anos e deixou cerca de 300 mil mortos, além de milhões de refugiados. CESSAR-FOGO Também nesta quinta, o Ministério da Defesa da Rússia declarou em um comunicado que os Estados Unidos estavam usando uma "cortina de fumaça verbal" para esconder sua relutância em cumprir sua parte na trégua estabelecida na segunda. Segundo a declaração, as unidades da oposição ao governo "controlada pelos EUA" intensificaram os bombardeio em áreas residenciais civis. No terceiro dia do cessar-fogo, apenas as forças do governo da Síria estão observando o cessar-fogo, completou o ministério.