Ex-jogador Cafu entregará medalhas dos campeões do futebol de 7

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Cafu, capitão da seleção brasileira de futebol pentacampeã em 2002, vai entregar nesta sexta-feira (16) as medalhas dos campeões do futebol de 7 (paralisados cerebrais) paraolímpico. A seleção brasileira foi goleada por 5 a 0 pelo Irã na noite desta quarta-feira (14), no Estádio de Deodoro, durante a semifinal da competição. Os gols foram marcados por Mehdi Jamali (2), Hossein Tiz Bor, Farzad Mehri e pelo capitão Rasoul Atashafrouz. "Erramos demais. Começamos jogando bem, mas não conseguimos marcar. E eles aproveitaram as falhas da nossa defesa. Temos que reconhecer que o Irã é muito forte. Eles sabem defender e têm um contra-ataque muito forte", disse o brasileiro Wesley. Os iranianos se tornaram verdadeiros algozes do Brasil no esporte. Em Londres-2012 e Pequim-2008, os iranianos derrotaram os brasileiros na disputa pela medalha de bronze. Nesta sexta, o Brasil disputará, às 14h, o terceiro lugar contra a Holanda. Se vencer, a seleção conquistará a segunda medalha de bronze de sua história. Já o Irã disputará o ouro contra a Ucrânia por volta das 17h desta sexta. A seleção ucraniana venceu por 4 a 0 a Holanda. A Grã-Bretanha terminou a competição em quinto, seguida por Argentina, Estados Unidos e Irlanda.