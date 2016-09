Colisão de trens deixa ao menos 6 mortos e mais de 100 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos seis pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na colisão de dois trens na manhã desta quinta-feira (15) na região de Multan, no centro do Paquistão, informaram autoridades locais. Entre os feridos, cerca de dez estão em estado grave. O acidente envolveu um trem de passageiros que seguia para Karachi e uma composição de carga que estava parada após atropelar um homem que atravessou a linha. Saima Bashir, responsável pela ferrovia, atribuiu o acidente a uma falha do maquinista do trem de passageiros, que ignorou os sinais de advertência sobre a composição de carga parada na linha. A polícia rodoviária afastou a possibilidade de sabotagem e reafirmou que o caso foi um acidente. Houve demora na chegada dos serviços de emergência devido ao feriado religioso do Eid no Paquistão, um país de maioria muçulmana com população de 190 milhões de pessoas. Os acidentes envolvendo trens são frequentes no Paquistão, país que herdou do colonizador britânico uma ampla malha ferroviária. O sistema tem sofrido nas últimas décadas com falta de investimento e manutenção ruim. Cerca de 130 pessoas morreram em julho de 2005 quando um trem colidiu com outro dentro de uma estação na província de Sindh, e um terceiro trem atingiu os destroços do acidente.