Palmeiras se refugia em Atibaia para aliviar tensão antes de clássico

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nada melhor que um retiro para afastar um ambiente tenso, como o vivido pelo Palmeiras na noite da última quarta-feira (14), durante o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Allianz Parque. Logo após o jogo, o elenco embarcou para Atibaia (interior de SP), onde se concentrará para o clássico de sábado (17) contra o Corinthians, em Itaquera. Todo o ambiente de decisão criado para o jogo contra o Flamengo refletiu-se no desempenho do time na quarta-feira. O técnico Cuca, em entrevista concedida depois da partida, diagnosticou o nervosismo como um dos principais fatores negativos na atuação. Fora elenco e comissão técnica, a diretoria de futebol também extrapolou na área externa. O presidente Paulo Nobre, irritado com um convidado de um camarote que comemorou o gol do Flamengo, exigiu a expulsão do torcedor; seguranças foram acionados, e a confusão se estabeleceu nas áreas internas do Allianz Parque. Agora, às vésperas de um clássico igualmente decisivo no Itaquerão –o Palmeiras sustentou a diferença de um ponto (48 a 47) sobre o Flamengo–, Cuca busca reencontrar o equilíbrio do grupo de atletas, tão elogiado pela consistente campanha no Campeonato Brasileiro. "É uma sequência muito dura, desgastante. Para ter um cuidado maior, vamos agora para lá. Dá para trabalhar bem mentalmente e a parte de quem tem que trabalhar, os outros jogadores. Vamos estar lá unidos, conversando, achando o momento certo para cada situação", declarou o treinador. O Palmeiras definiu a ida para Atibaia antes mesmo da partida da última quarta-feira. Desde o início a semana estava previsto o refúgio no interior, independentemente do resultado do duelo contra o Flamengo, válido pela 25ª rodada da competição nacional. O primeiro treinamento ocorrerá na tarde desta quinta-feira, a partir das 15h30 (de Brasília). O elenco trabalha na sexta-feira e retorna a São Paulo já concentrado para o dérbi de sábado. Nestes dois dias no interior paulista, Cuca trabalhará os substitutos dos suspensos Gabriel Jesus e Vitor Hugo, desfalques para o jogo. Edu Dracena deve ocupar a vaga na defesa, enquanto nomes como Lucas Barrios, Erik e Rafael Marques disputam a lacuna deixada pelo atacante.