Urnas eletrônicas de Curitiba começam a ser preparadas

Urnas (foto: Divulgação/TRE)

Os cartórios das Zonas Eleitorais de Curitiba iniciam nesta quinta (11) a partir das 9 horas, no Fórum Eleitoral da capital (Rua João Parolin, 55 - Prado Velho) a Cerimônia de Geração de Mídias para serem carregadas nas urnas eletrônicas com os dados de candidatos e eleitores das Eleições de 2016.

Após a conclusão dos trabalhos de Geração de Mídias, que devem tomar todo o período da manhã do dia 15, terão início as Cerimônias de Carga e Lacração das urnas, com a devida auditoria do Juiz Eleitoral responsável e representantes dos Partidos Políticos e Coligações, no Depósito de Urnas do Fórum Eleitoral, começando sempre às 8 horasda manhã, assim distribuídas:



Dias 15 e 16/09 - 1ª e 174ª Zonas Eleitorais



Dias 17 e 18/09 - 145ª Zona Eleitoral



Dias 19 e 20/09 - 177ª e 178ª Zonas Eleitorais



Dias 21 e 22/09 - 2ª e 4ª Zonas Eleitorais



Dias 23 e 24/09 - 175ª e 176ª Zonas Eleitorais



Dias 25/09 e 26/09 - 3ª Zona Eleitoral

No interior, cada Cartório Eleitoral tem seu próprio cronograma de geração de mídia e carga e lacração das urnas. Até o dia 27 de setembro, todas as urnas eletrônicas do Estado estarão prontas para o dia das eleições.