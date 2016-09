Denúncia penal contra Doria por propaganda irregular chega a Janot

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A promotoria eleitoral de São Paulo encaminhou ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denúncia contra a chapa do candidato a prefeito João Doria (PSDB). Ao considerar crime eleitoral uma propaganda de TV veiculada pelo tucano, na semana passada, a Justiça fez com que a denúncia penal fosse encaminhada ao procurador-geral, uma vez que o vice da chapa, deputado federal Bruno Covas (PSDB), tem foro privilegiado. A inserção de TV do dia 9 empregou computação gráfica e efeitos visuais, além de exibir o brasão da Prefeitura de São Paulo, o que a legislação eleitoral veda. Na terça-feira (13), o juiz Márcio Teixeira Laranjo julgou procedente a representação contra a campanha de Doria. Na quarta (14), o promotor eleitoral de São Paulo José Carlos Bonilha encaminhou a denúncia ao procurador regional, que por sua vez, a levará a Janot. Quando da decisão liminar da Justiça, no sábado (10), o advogado da coligação do tucano, Anderson Pomini, afirmou que a propaganda já havia sido adequada às exigências da legislação eleitoral. OUTRO LADO Procurada, a campanha do tucano afirmou que "é procedimento comum que se apure a prática de crime eleitoral pelo eventual uso de imagem da administração pública em favor da campanha". "Certamente, a representação será arquivada", disse a campanha.