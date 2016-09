Greca rechaça relação com “batalha” de 29 de abril no Centro Cívico

(foto: Reprodução)

O candidato do PMN à prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, usou a propaganda eleitoral para rechaçar a relação de sua candidatura com o confronto entre professores e policiais, em 29 de abril, no Centro Cívico, que resultou em mais de 200 feridos. Em uma inserção levada ao ar ontem, Greca rebateu propaganda do prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), que destacou o apoio do governador Beto Richa (PSDB) a Greca na eleição deste ano, ligando o candidato do PMN ao conflito entre a administração estadual e os professores.

A inserção começa lembrando que em outro confronto, em 30 de agosto de 1988, durante o governo Álvaro Dias, quando a cavalaria da Polícia Militar avançou sobre professores em greve em frente ao Palácio Iguaçu, Greca, então deputado estadual, agiu para abrir os portões da Assembleia Legislativa para socorrer os feridos. “29 de abril de 2015. Outro dia triste. O prefeito Gustavo Fruet não estava lá.

