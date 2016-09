(foto: Divulgação)

A Universidade Positivo (UP) realiza nesta sexta-feira (16 de setembro) um seminário para discutir o momento político que atravessa o Brasil. Em pauta, a discussão acerca do parlamentarismo e do presidencialismo, tendo em vista a proposta de Emenda à Constituição (PEC 09/2016) apresentada pelo senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), que visa instituir o Parlamentarismo misto como forma de governo no Brasil, onde a chefia do país seria dividida entre Presidente da República, eleito por voto direto, e Primeiro-Ministro, escolhido por maioria na Câmara dos Deputados.

Para discutir o assunto, quatro especialistas participarão do evento. São eles: o jurista Luiz Henrique Bona Turra, procurador do Estado do Paraná, ex-presidente da União Paranaense dos Estudantes (UPE) e uma das lideranças da campanha pelas Diretas Já, no final dos anos 1980; o professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Emerson Urizzi Cervi, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj); Eduardo Soncini Mirando, professor de sociologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e doutorando em Ciência Política pela UFPR; e Egon Bockmann Moreira, professor Associado da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR e professor visitante da Faculdade de Direito de Lisboa (2011).



O evento acontece a partir das 19 horas no Auditório da Universidade Positivo - Câmpus Praça General Osório. Os organizadores pedem ainda que quem quiser leve um quilo de alimento não perecível que será utilizado para doações.



Serviço - Seminário Parlamentarismo e Presidencialismo

Local: Auditório da Universidade Positivo - Câmpus Praça Osório (Praça General Osório, 125, Centro)

Horário: A partir das 19 horas

Entrada gratuita (os organizadores, contudo, pedem que quem quiser - e puder, doe um quilo de alimento não perecível)