Com exceção de Recife, candidatos favoritos continuam na frente

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Candidatos favoritos nas pesquisas mantiveram a dianteira em rodada do Ibope divulgada nesta quarta-feira (14). A exceção é Recife, onde o prefeito Geraldo Júlio (PSB) saltou de 26% para 38% das intenções de voto e ultrapassou o petista João Paulo, que pontua 27%. As pesquisas foram feitas em oito capitais e em Santos (SP). A margem de erro delas é de três pontos percentuais para mais ou para menos, à exceção de Maceió e João Pessoa, que são de quatro pontos percentuais.

No Rio de Janeiro, o senador e bispo licenciado da Igreja Universal Marcelo Crivella (PRB) ampliou a sua vantagem de 27% para 31%. Os cinco adversários atrás dele estão abaixo dos 10% e empatados tecnicamente. Marcelo Freixo (PSOL), deputado estadual, e Pedro Paulo (PMDB), afilhado político do atual prefeito Eduardo Paes (PMDB), têm 9%. Flávio Bolsonaro (PSC) e Jandira Feghali (PC do B) estão com 8% e Índio da Costa (PSD), 7%. Os dois primeiros lugares em Belo Horizonte continuam respectivamente com o deputado estadual tucano João Leite (33%) e o empresário Alexandre Kalil (22%), do PHS. Ambos têm ligação com o Atlético-MG: Leite foi goleiro e Kalil presidiu o clube. Atrás deles, vêm o deputado federal Luis Tibé (PT do B), com 5%. Ele está empatado tecnicamente com o vice-prefeito Délio Malheiros (PSD), 4%, e os deputados federais Eros Biondini (Pros), também com 4%, Reginaldo Lopes (PT) e Rodrigo Pacheco (PMDB), ambos com 3%. Em Fortaleza e em Maceió, os prefeitos Roberto Cláudio (PDT) e Rui Palmeira (PSDB) estão à frente numericamente, mas em empate técnico com os segundos colocados Capitão Wagner (PR) e Cícero Almeida (PMDB), por causa da margem de erro. Os resultados são parecidos nas duas capitais nordestinas: Roberto Cláudio está com 34% e Wagner com 28%. Já Palmeira tem 35% e Almeida, 28%.

Em São Luís, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT) fica à frente com 37%, contra 31% de Wellington do Curso (PP). Em terceiro lugar, está Eliana Gama, do PPS, com 10%. Já em João Pessoa Outras cidades em que os atuais prefeitos têm vantagem para a reeleição são João Pessoa e Santos. Na capital paraibana, Luciano Cartaxo (PSD) tem 53%, ampla vantagem sobre Cida Ramos (PSB), que tem 29%. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) subiu de 52% para 63% -o que daria a ele, caso a eleição fosse hoje, vitória no primeiro turno. Depois dele, vêm Carina Vitral (PC do B), 8%, Paulo Schiff (PDB), 6%, e Marcelo del Bosco (PPS), 5%. O Ibope também fez pesquisa em São Paulo, onde Celso Russomanno (PRB) mantém a liderança com 30% das intenções de voto.