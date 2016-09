'Achei que era brincadeira', diz Ivete Sangalo sobre ser enredo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tema do enredo da Grande Rio no Carnaval de 2017, Ivete Sangalo disse que não acreditou quando foi chamada pela escola de samba para ser homenageada no desfile. "Eu fiquei pensando 'mas esses caras estão falando a verdade?'. Achei que era onda de amigos. Achei que era brincadeira", disse a cantora em entrevista a Danilo Gentili, no "talk show" "The Noite", que vai ao ar nesta quinta-feira (15). "Fiquei muito feliz porque sou do Carnaval e sei o valor histórico desses desfiles", completou. Mas antes de sambar na Marquês de Sapucaí, Ivete tem outro show marcado no Rio. É que ela vai se apresentar na cerimônia de encerramento das Paraolimpíadas, neste domingo (18), a partir das 19h30. "Vou honrar e fechar essa Paraolimpíada com muito carinho", declarou a artista. "Fiquei muito honrada e acho que para a minha vida como mulher, como artista, como pessoa e como mãe isso vai ser uma super tacada", afirmou. Só não espere ver o filho da cantora, Marcelo, 6, seguir os passos da mãe no axé. Segundo Ivete, ele tem talento para rock, apesar de gostar mesmo de um bom reggae. "Ele toca bateria, valendo mesmo. Ele adora AC/DC e ouve Pearl Jam, mas ele se amarra mesmo em Bob Marley", revelou a mãe do menino. "Ele é muito ativo. Muito elétrico. Sinto que meu filho tem esse meu temperamento. Mas evito dizer a ele", completou Ivete, que contou, ao chegar de viagem de algum de seus shows, ficar vendo Marcelo dormir até o dia amanhecer.