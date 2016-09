Lava Jato é um risco conhecido e mensurado para bancos, afirma BC

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Operação Lava Jato representa um risco "conhecido" e "mensurado" para os bancos brasileiros, segundo a avaliação do Banco Central. O sistema financeiro tem capacidade de absorver os impactos da operação, de acordo com o governo. O Banco Central divulgou nesta quinta-feira (15) o Relatório de Estabilidade Financeira do primeiro semestre de 2016. O documento, que analisa as perspectivas do Sistema Financeiro Nacional e o grau de resistência a eventuais choques, não trouxe avaliação específica sobre a Lava Jato, mas o diretor de fiscalização do Banco Central, Anthero de Moraes Meirelles, disse que a avaliação é a mesma do início de 2015, quando a instituição mencionou a operação no relatório. "É um risco, mas um risco que o sistema tem capacidade de absorver. Parte desses riscos se materializaram, algumas empresas entraram em recuperação judicial, coisa dessa natureza. É um risco conhecido, mensurado, e que o sistema tem capacidade de absorver"