Peça-chave, Nenê oscila após lesão e liga sinal de alerta no Vasco

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco ainda não aprendeu a jogar sem depender da genialidade de seu maior jogador. Artilheiro da Série B com 12 gols e terceiro colocado no ranking de assistências da competição, Nenê viu a situação mudar após sofrer uma lesão no mês passado. Ficou de fora alguns jogos e voltou sem o mesmo ritmo. Isso reflete diretamente no desempenho do time, que viu o Atlético-GO colar na liderança – tem os mesmos 45 pontos e fica na vice-liderança nos quistos de desempate. Os últimos dois jogos representam bem o momento vivido por Nenê e Vasco. Contra o Oeste, em São Januário, o camisa 10 teve boa atuação, marcou um belo gol de falta e liderou a equipe para os três pontos, interrompendo uma sequência de seis jogos sem vitórias. No duelo seguinte, contra o Goiás, o apoiador teve atuação bem abaixo do que pode render e a equipe só empatou no Serra Dourada. Dos 39 gols marcados pelo Vasco na competição, Nenê participou diretamente de 18, o que representa 46% dos tentos cruzmaltinos. A estatística não leva em consideração as participações de jogadas quando o camisa 10 não deu toque direto para o gol ou balançou as redes. Para o técnico Jorginho, a situação é completamente normal, já que Nenê ainda busca o melhor ritmo de jogo após se recuperar de lesão. O treinador já vê uma melhora no camisa 10 e prevê a volta do futebol que encantou os torcedores o mais rápido possível. De preferência nas decisões que o Vasco terá em São Januário, contra Joinville e Atlético-GO. "Não podemos esquecer que outros jogadores foram fundamentais para ele se destacar. Para o Nenê ter liberdade, precisei sacrificar o Andrezinho, ter a marcação forte que o Jorge Henrique fazia para o Nenê não precisar marcar. O Nenê teve contusão, e nunca antes teve problema muscular. Isso teve uma quebra de ritmo dele. O Alex [Evangelista, gerente científico] já tinha falado que em agosto, setembro era um mês extremamente perigoso de queda de ritmo. Agora a equipe está numa ascensão, está subindo de novo. Nenê voltou a melhorar, ainda não está no ritmo ideal, mas precisa cada vez mais de ritmo de jogo", explicou Jorginho. Vasco e Atlético-GO somam os mesmos 45 pontos, mas os cariocas levam vantagem pelos números de vitórias: 13 contra 12. O time cruzmaltino volta a campo na sexta-feira, quando receberá o Joinville, em São Januário. Os goianos medirão forças com o Paraná, no sábado, no Serra Dourada.