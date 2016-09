Tiro esportivo tem protagonismo das mulheres

Contemplando a diversidade cultural do país, a Casa Brasil ofereceu durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 uma série de atividades envolvendo as mais variadas manifestações artísticas, como música, dança, teatro e cinema. Os números são grandiosos: a Casa Brasil recebeu mais de 400 mil visitantes, muitos dos quais tiveram a oportunidade de aproveitar a programação gratuita, que contou com mais de 50 artistas e shows, 14 oficinas de samba (percussão e dança), 10 curta-metragens, além de exposições e degustação de comidas típicas. O projeto faz um recorte do que temos de melhor e mais bonito, provocando orgulho em todos que produziram e participaram das atividades.

Arte por toda parte

A exposição Patrimônio Imaterial Brasileiro – A celebração viva da cultura dos povos apresenta 38 bens declarados como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sendo cinco deles declarados Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Por meio de recursos audiovisuais e interatividade, em ambientes recriados e textos didáticos, o público conhece e vivencia os bens culturais brasileiros divididos em quatro categorias: saberes, lugares, celebrações e formas de expressão. Estão, entre outros, o mamulengo, a roda de capoeira e o samba do recôncavo baiano. A aposentada Iolanda Rodrigues Pinheiro foi assistir ao show da cantora Gottsha, dia 31 de agosto, e aproveitou para ver a mostra.

"Estou amando a programação da Casa Brasil. Tenho vindo a todos os shows. Aqui estou vendo cada pedacinho do país, somos muito ricos", disse a aposentada, que é maranhense e fez questão de dar a entrevista ao lado do bumba meu boi em exposição no espaço.

Brasil Junino

As festas juninas, tão queridas pelos brasileiros, também marcaram presença na Casa Brasil. A mostra Brasil Junino apresenta as festividades por meio de fotografias e peças audiovisuais expostas em um conjunto cenográfico típico, uma réplica de uma vila do interior do nordeste.