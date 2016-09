Temperatura sobe e último fim de semana do inverno será quente em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frente fria que passa por São Paulo deixa as temperaturas mais baixas entre esta quinta (15) e sexta (16). Mas, o último fim de semana do inverno, que termina na próxima quinta (22), será de altas temperaturas, com possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. Os paulistanos terão uma tarde de quinta ensolarada, mas a temperatura máxima não deve ultrapassar os 23° C, diferentemente do início da semana quando os termômetro chegaram aos 32° C. O meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Marcelo Schneider diz que essa queda da temperatura ocorre em decorrência da passagem de uma frente fria sobre o Estado. Essa frente fria muda os ventos de direção e impede a elevação das temperaturas. Contudo, a partir desta sexta (16) a frente fria se dissipa e o fim de semana terá "cara de primavera". Schneider explica ainda que essa oscilação na temperatura é uma situação normal do período de transição, com ocorrência de ondas de frio, provocadas pela entrada de alguma massa de ar polar mais tardia. A previsão para esta sexta é de temperatura mínima em torno de 13° C e, a máxima, deve ficar em torno de 21° C, com possibilidade de chuvisco ao longo dia, principalmente no final da tarde. Já no último fim de semana do inverno, os paulistanos já começam a sentir os efeitos da primavera, com dias com grande amplitude térmica, isto é, variação de temperaturas baixas e elevadas em um único dia. Com isso, a sensação volta a ser de tempo abafado e com possibilidade de chuvas isoladas no final do dia. Para sábado (17), a temperatura mínima deve ficar em torno de 15° C e , a máxima, não deve ultrapassar os 29° C. Já no domingo, os temperaturas devem oscilar entre 17° C e 32° C na capital paulista. No Estado, a máxima deve chegar a 36° C.