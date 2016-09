Portuguesa tentará impedir o leilão do Canindé, diz presidente do clube

RAPHAEL HERNANDES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Portuguesa, José Luiz Ferreira de Almeida, afirmou na manhã desta quinta-feira (15) que o clube tentará impedir o leilão de parte do terreno do Canindé, marcado para iniciar no dia 7 de novembro. A venda do local causa divergências no conselho do clube. Parte dos membros concorda que essa é uma boa alternativa para sanar as dívidas. O presidente faz parte do grupo que se posiciona contra os arremates e disse que a diretoria trabalha juridicamente para impedir que ele aconteça. "A Portuguesa tem que embargar". "Acho que ele não acontece', completou o dirigente, que também afirmou que a diretoria contratou "juristas de renome" para tentar impugnar o pregão. Para o presidente, o dinheiro arrecadado com o terreno no Canindé não seria o suficiente para quitar a dívida de aproximadamente R$ 250 milhões. Almeida citou negociações com investidores como alternativas. Eles arcariam com a dívida do clube e comprariam a parte do terreno pertencente à Prefeitura de São Paulo -correspondente a cerca de 55% da área, que não integra o leilão- para transformar o espaço numa arena com shopping e hotel. Já o presidente do conselho deliberativo da Portuguesa, Leandro Teixeira Duarte, disse que o leilão ainda é a melhor alternativa. "Dadas as circunstâncias e a situação, não existe outra saída", disse. "Estou naquela de que é melhor perder um dedo para salvar o resto da mão", complementou. Ele destacou que a parte que está à venda é a sede social e não compreende o estádio, que é, em sua maior parte, da Prefeitura. "O que interessa para a comunidade é o futebol, não o clube social." De acordo com Duarte, depois da venda a diretoria deveria negociar com os credores para abrir mão de parte da dívida e receber o restante. LEILÃO Por decisão judicial, foi lançado no fim de agosto deste ano um edital para o leilão de parte do Canindé, que aconteceria a partir do dia 7 de novembro. O espaço leiloado é a parte pertencente ao clube e compreende piscinas, estacionamento e cerca de um terço do estádio. É avaliado em R$ 154.296.529,68 e o dinheiro arrecadado seria usado para quitar dívidas trabalhistas da Portuguesa. A crise no clube começou com uma ação judicial em 2002, com o ex-jogador Tiago Moraes Barcellos, que cobrava cerca de R$ 5 milhões. Após acordo, a Portuguesa quitou só metade do valor -e o jogador procurou a Justiça. O processo cita também outros sete atletas que passaram pelo clube, débitos com a prefeitura e dívidas referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) nos anos de 2005, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. José Luiz Ferreira de Almeida, assumiu a presidência da Portuguesa em abril deste ano. Na época, o time já vivia uma rotina de crise. Com o clube endividado, Almeida promoveu uma reformulação na equipe e cortou a folha salarial, então na casa dos R$ 150 mil, pela metade. Em campo, a Portuguesa acumula um rebaixamento por ano desde 2013, quando foi da Série A para a Série B do Brasileiro. Na época, o time escalou irregularmente o jogador Héverton e perdeu quatro pontos na última rodada do campeonato, o que levou à queda. Em 2014, caiu para a Série C. No ano passado, foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista. Neste domingo (18), a Portuguesa enfrenta o Tombense para tentar evitar o rebaixamento para a Série D, quarta e última divisão do campeonato nacional. Esse seria o quarto rebaixamento em três anos. Além de precisar vencer, terá que secar o Macaé na partida contra o Botafogo-SP.