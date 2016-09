Redação Bem Paraná com agências

A atriz Camila Rodrigues, 33, que interpretou a rainha Nefertari, de Os Dez Mandamentos, anunciou o fim do seu casamento com o empresário Roberto Costa, 35. Ela se separou do empresário Roberto Costa (35), após cinco anos de relação. “Beto foi um companheiro maravilhoso durante todo o tempo em que ficamos casados. Nosso amor se transformou e seguimos caminhos diferentes. Continuamos amigos. E está tudo certo”, garante.

Mas para a atriz, que também já foi casada com o ator Bruno Gagliasso (34), isso não significa que possa descrer da instituição. “Eu acredito sempre em casamento”, diz. O trabalho também tem sido um aliado perfeito durante essa fase. “Eu não paro em casa. Tenho trabalhado muito, estou totalmente focada nos meus compromissos”, conta.

E não são poucos. Logo após o fim da trama bíblica de grande sucesso, em julho, Camila gravou Sem Volta, série de suspense e ação de 13 capítulos nos moldes das americanas Lost e The Walking Dead, com direção de Edgard Miranda (43) e estreia prevista até o fim do ano na Record.

Depois, ainda fez viagens ao Chile, República Dominicana e Montevidéu, onde a novela Os Dez Mandamentos está estourada na audiência. As próximas paradas serão em Portugal e no Panamá para divulgar o filme homônimo. Antes disso, roda o drama A Purga, de Marcio da Rocha, com lançamento em 2017, que fará o público refletir sobre temas como pré-conceito.