Redação Bem Paraná com agências

15/09/16 às 14:29 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Reprodução Twitter Brasil 2016)

A alemã que ganhou o Ouro se preocupou com a atleta brasileira depois da batida entre a brasileira e a italiana na disputa do Ciclismo de Estrada. Jady Malavazzi, do Brasil, sofreu um acidente logo na primeira volta da prova.