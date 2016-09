(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quebrando um hiato de quatro anos sem lançamentos, a banda Fresno se prepara para divulgar as inéditas do próximo álbum em outubro. Entre elas está "Hoje Sou Trovão", em que o cantor Lucas Silveira divide os vocais com Caetano Veloso em uma inusitada parceria. Intitulado "A Sinfonia de Tudo Que Há", o sétimo trabalho de estúdio da banda contemplará outras dez canções. A banda divulgou nesta quinta (15) um "making of" (veja abaixo) do disco, gravado no estúdio do produtor Kassin. Apesar de ainda não ter divulgado as datas, o grupo afirma que os shows de lançamento já estão marcados para novembro. A banda também gravou um videoclipe, que deve ser divulgado nos próximos dias. O cantor baiano segue na turnê internacional Caetano Apresenta Teresa, ladeando Teresa Cristina em shows no formato voz e violão.