Ex-prisioneiro de Guantánamo deixa estado de coma no Uruguai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sírio Jihad Diyab, ex-prisioneiro de Guantánamo que deixou o Uruguai rumo à Venezuela em julho, deixou o estado de coma superficial nesta quinta-feira (15), mas ainda apresenta um quadro de saúde muito frágil, segundo a equipe médica que o acompanha. Diyab está em greve de fome há mais de um mês e não ingeria líquidos havia 12 dias quando teve um desmaio nesta quarta e permaneceu inconsciente.

Ao despertar, na noite de quarta, o sírio teria retirado o soro, segundo o grupo "Vigília por Jihad Diyab", que tem acompanhado Diyab desde sua volta ao Uruguai e divulgado notícias sobre ele nas redes sociais. De acordo com a médica Julia Galzerano, o soro foi administrado na quarta porque o ex-prisioneiro estava extremamente desidratado. O grupo disse ainda na nota divulgada que Diyab, 45, sente dores, mas está consciente.

Com a greve de fome, o sírio quer pressionar o Uruguai a enviá-lo à Turquia ou a outro país para se reencontrar com a mulher e as três filhas. Foi esse o motivo que o levou, em julho, a Caracas, onde esperava receber apoio de um governo crítico aos EUA. A pressão já estaria surtindo efeito. Segundo José Luis Cancela, vice-chanceler uruguaio, o ministro Rodolfo Nin Novoa estava nesta quarta nos EUA para "obter a maior cooperação possível das autoridades americanas" para transferir o sírio a outro país.

A mulher de Diyab, refugiada em Ancara com as três filhas do casal, não quer ir para o Uruguai. A saúde de Diyab está mais comprometida porque ele já fizera uma longa greve de fome enquanto estava em Guantánamo. Na prisão, chegou a ser submetido a alimentação forçada com sonda, o que fez com que seus advogados entrassem com um processo contra o governo dos EUA. O sírio caminha até hoje com a ajuda de muletas e tem problema nos rins.

VENEZUELA

No fim de junho, o governo uruguaio revelou que não sabia onde estava Diyab e que ele poderia ter cruzado a fronteira com o Brasil. Em 26 de julho, ele bateu à porta do consulado uruguaio em Caracas, após cruzar o continente de ônibus, passando pelo Brasil. Como todos os outros ex-prisioneiros de Guantánamo, Diyab tem status de refugiado no Uruguai e não é impedido de deixar o país. Apesar de haver uma discussão sobre se o sírio ainda poderia retornar ao país como refugiado, o governo uruguaio negou que sua condição tenha mudado. No consulado em Caracas, ele pediu para ser mandado para a Turquia, mas não foi atendido. No mesmo dia, o ex-prisioneiro deixou a representação diplomática e foi detido por agentes venezuelanos. Diyab foi preso em 2002, no Paquistão, suspeito de ligação com a rede terrorista Al Qaeda. Ficou 12 anos detido em Guantánamo, sem nenhuma acusação formal, até ter sua transferência liberada.