MON oferece oficina de pintura ao público

(foto: Divulgação)

Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece ao público atividades especiais semanalmente. O Domingo+Arte e a Quarta Gratuita desta semana trazem oficinas com diferentes técnicas.



No domingo, dia 18, haverá oficina de pintura com o artista carioca Daniel Feingold, às 15h, com capacidade para 60 pessoas. As inscrições devem ser feitas no dia com antecedência. Suas obras estão em exposição na mostra Acaso Controlado, que fica em cartaz até o próximo domingo (25).



Além desta, a equipe da Ação Educativa preparou uma oficina de desenho, recorte e colagem que acontece das 11h às 14h.



Na Quarta Gratuita, dia 21, haverá a oficina Museu em construção, com desenho e aquarela, e a oficina Linhas na transparência, em que os participantes serão convidados a fazer interferências no vidro da Sala de Oficinas. As atividades deste dia foram planejadas em comemoração à 10ª Primavera dos Museus, que ocorre de 20 a 25 de setembro, em ação promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).



Aos domingos, a entrada no MON custa R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Às quartas-feira a entrada sempre é gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.



O ARTISTA - Daniel Feingold nasceu no Rio de Janeiro em 1954. Formou-se em Arquitetura na Fauss (RJ), em1983. Estudou História da Arte e Filosofia com o crítico de arte Ronaldo Brito (Unirio/PUC, entre 1988 e 1992; Teoria da Arte & Pintura e Núcleo de Aprofundamento (EAV Parque Lage, RJ, 1988-1991; mestrado no Pratt Institute, Nova Iorque, 1997. O artista tem como trajetória exposições no Museu de Arte Moderna (MAM-RJ), 5° Bienal Mercosul e agora apresenta suas obras no Museu Oscar Niemeyer.







SERVIÇO



Domingo + Arte no Museu Oscar Niemeyer



18 de setembro de 2016



R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita



Venda de ingressos: até as 17h30



Permanência no museu: até as 18h



Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer



21 de setembro de 2016



Entrada franca das 10h às 18h



PROGRAMAÇÃO



Domingo, 18 de setembro



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Desenho, recorte e colagem com sobreposição de formas geométricas: trama



Horário: das 11h às 14h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Oficina de Pintura com o artista Daniel Feingold



Técnica: Pintura



Horários: 15h



Capacidade: 60 pessoas



Local: Sala de Oficina – subsolo



Quarta-feira, 21 de setembro



Oficina livre "Museu em construção" com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Desenho e aquarela



Horário: Das 11h às 17h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Oficina livre "Linhas na transparência" com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Interferência no vidro



Horário: das 11h às 17h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999



Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h