Lava Jato não poderia ter denunciado Lula sem provas, diz Haddad

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), disse na manhã desta quinta-feira (15) que a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Operação Lava Jato causou um desconforto jurídico pelo fato de, segundo ele, não terem sido apresentadas provas concretas. "O próprio Ministério Público Federal reconhece que não há constituição de provas. Me pareceu um pouco desencontrado. Quando não há provas, não pode oferecer nem a denúncia. Isso causa no mundo jurídico um desconforto", disse durante evento de campanha na região do Butantã (zona oeste). Lula foi acusado pelos procuradores da Lava Jato de ser o "comandante máximo" do esquema de corrupção na Petrobras investigado pela Polícia Federal. Ele também foi denunciado por supostamente atuar, junto com a empreiteira OAS, no desvio de ao menos R$ 87,6 milhões da estatal. O prefeito fez um discurso para moradores do bairro Jardim Jaqueline -região de favela perto da rodovia Raposo Tavares- e mais uma vez voltou a tratar de questões nacionais, como a reforma de leis trabalhistas. "Não vamos concordar com essa agenda de desconstituição de direitos dos trabalhadores ", disse. Jardim Jaqueline foi um dos beneficiados por um programa de regularização fundiária durante a gestão Haddad. Além do apoio ao prefeito, lideranças locais entoaram o coro de "Fora Temer".