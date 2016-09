A partir de 20 de setembro o passeio e as compras pelo Mercado Municipal de Curitiba vão envolver ainda mais o visitante no mundo da agricultura. Entre frutas, verduras, caixotes e comerciantes vão estar expostos 30 paineis com fotografias selecionadas entre as centenas que concorreram ao 11º Prêmio New Holland de Fotojornalismo. São imagens impactantes de paisagens, trabalhadores, animais e máquinas em contato direto com a terra e seus produtos.

Em mais de uma década de concurso, cerca de 415 mil pessoas conferiram quase 20 mil fotos em 172 exposições ocorridas em 105 cidades no Brasil e na América do Sul. Nesta edição a mostra já passou por diversos países e será encerrada em Curitiba. As inscrições para o 12º Prêmio já estão abertas (veja abaixo).

Das 30 imagens, quatro são premiadas – duas na categoria Profissionais e duas na Aficionados (amadores) – e outras 26 selecionadas pelo júri. Todas as fotos estarão fixadas em pallets em uma área próxima ao ambiente reservado aos alimentos orgânicos.

Uma das patrocinadoras do prêmio de fotografia, a New Holland tem registradas suas máquinas em várias propriedades rurais do continente. O vice-presidente para a América Latina, Alessandro Maritano, comenta que o Mercado Municipal é o lugar ideal para a realização da exposição devido à diversidade do público. “São vários perfis de pessoas, com idades, cultura e ideias diferentes, e cada uma delas compreenderá de forma única como os alimentos são produzidos”.

“Temos orgulho em fazer parte desta iniciativa que permite, a quem está longe do campo, entender o processo da agricultura em todos os pontos de vista: humano, social e econômico”, afirma Carlo Sisto, presidente do Banco CNH Industrial, patrocinador do prêmio. O concurso tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Gerente de Eventos do Mercado Municipal, Mônica Taques conta que as imagens apresentadas reforçam o serviço já realizado no ambiente, tradicional ponto de encontro para compras. “É missão do Mercado Municipal o estímulo ao conhecimento da cultura popular e da gastronomia dos povos que formaram a população curitibana e seus hábitos alimentares, disponibilizando para o público consumidor exposições, feiras, workshops e seminários que promovam a interação do conhecimento, da cultura alimentar e valorizam o alimento, a terra e o homem que o produz”.

Inscrições abertas

As inscrições para participar do concurso podem ser realizadas pelo site www.premionewholland.comaté o dia 28 de outubro, onde também se encontra o regulamento.

Os fotógrafos que possuem registro em associação de classe, com imagens produzidas para veículos impressos ou on-line nos países participantes, devem se inscrever na categoria Profissionais. A melhor fotografia da América do Sul sobre o universo da agricultura leva o “Grande Prêmio”, no valor de R$ 15 mil. Os fotojornalistas profissionais concorrem também ao “Prêmio Especial Máquinas New Holland” para a melhor imagem de máquinas da marca em operação, no mesmo valor.

Na categoria Aficionados, o “Grande Prêmio” para fotografias da agricultura sul-americana receberá R$ 5 mil, mesmo valor que o vencedor da categoria no “Prêmio Especial Máquinas New Holland” para a melhor foto das máquinas em operação da marca.

Mais informações pelo e-mail info@manoamanoprojetos.com. Além do site do prêmio, também está disponível o portal de banco de imagens Olhares do Campo no endereço www.olharesdocampo.com.br. As fotos reunidas no portal representam o melhor e mais profundo olhar sobre o campo nos últimos onze anos.

Serviço

Exposição da 11ª edição do Prêmio New Holland de Fotojornalismo

Data: a partir de 20 de setembro

Local: Mercado Municipal de Curitiba

Avenida Sete de Setembro, 1865

Próximo a área reservada aos alimentos orgânicos

Horário: Dom: 7h às 13h / Seg: 7h às 14h / Ter a sab: 7h às 18h