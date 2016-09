Estrada será bloqueada para o Desafio da Serra da Graciosa

(foto: AEN)

Mais de 250 atletas de 30 cidades do Paraná e de São Paulo participam na manhã deste domingo (18) do Desafio da Serra da Graciosa de mountain bike. Em razão deste evento esportivo, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PR) informa que a PR-410 (Estrada da Graciosa) será bloqueada completamente para o tráfego de veículos, das 7h às 9h. A medida é necessária para garantir a integridade física dos competidores que vão encarar 14 quilômetros de subidas entre a ponte do Rio Ipiranga, em Morretes, até o ponto mais alto da rodovia, próximo ao trevo de acesso a Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.



DOIS PONTOS - O bloqueio será feito em dois pontos pela Polícia Rodoviária Estadual. Em Quatro Barras, a rodovia será interditada um pouco mais cedo. Às 6 horas uma viatura da polícia fará o bloqueio no km 3, próximo a bifurcação de acesso da antiga Estrada da Graciosa. Em Morretes, o bloqueio será feito na interseção entre a PR-410 e a PR-411 às 7h, meia hora antes do início da largada. Todos os pontos serão sinalizados devidamente para alertar os motoristas.



Durante a prova, a empresa responsável pela organização do evento irá posicionar equipes de orientação nos mirantes e recantos da Estrada da Graciosa para instruir os motoristas e pedestres que acessaram a rodovia antes do bloqueio e eliminar os riscos de acidentes.



GUARATUBA - No mesmo dia 18, outro importante evento esportivo acontece em Guaratuba, também no Litoral paranaense. Um pequeno trecho da PR-412, próximo ao ferry boat de Guaratuba, será sinalizado para a prova “Herois do Triathlon” - competição que compreende etapas de natação, ciclismo e corrida. O DER orienta que os turistas e moradores do município redobrem atenção devido a grande quantidade de atletas no trecho na manhã de domingo.