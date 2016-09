Polícia apreende armas, dinheiro e drogas na RMC

(foto: Divulgação/PM-PR)

Duas pistolas, R$ 5,2 mil em dinheiro, cocaína, crack e um colete balístico foram apreendidos pela Polícia Militar do Paraná durante o cumprimento de mandados na manhã desta quinta-feira (15/09) em Curitiba, Capital do estado, e Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Na ação seis pessoas foram encaminhadas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, associação criminosa e extorsão circunstanciada no município de Araucária. Participaram da atividade o 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.