Bazar reúne 40 expositores com produtos feitos à mão

No próximo final de semana, nos dias 17 e 18 de setembro, acontece a 2ª edição do Bazar Meraki, evento que tem o objetivo de valorizar a mão de obra artesã e os pequenos produtores independentes em Curitiba. As idealizadoras do evento, Dayane Maia e Drielle Oliveira, ressaltam a importância em incentivar o consumo dos produtos desenvolvidos por esses profissionais. “Meraki é uma a palavra de origem grega que significa fazer algo com a alma, criatividade e amor. E é esse o objetivo no nosso Bazar, apoiar essas pessoas que colocam muito se si nos produtos que desenvolvem”, diz Drielle.

Mais de 800 pessoas passaram pelo evento na primeira edição e a expectativa para este evento é muito maior, já que a programação foi detalhadamente pensada para agradar todos os tipos de público. “Teremos 40 expositores, entre eles, roupas, acessórios, linha para pets, moda praia, artesanato, decoração, além de música ao vivo, gastronomia, oficina de jardinagem, Workshop de cuidados de beleza para fazer em casa, com a Blogueira Patricia Garbuio do Portal de Notícias A Confraria das Divas, e um bate papo sobre moda e estilo com a Blogueira, também da Confraria, Lízia de Borba”, explica Dayane.

A principal vantagem em comprar do Bazar Meraki, de acordo com Driele, é garantir produtos exclusivos. “Adquirir um produto feito à mão, elimina a possibilidade de cópia, pois, por mais que as técnicas aplicadas sejam as mesmas, um produto nunca sairá como o outro. Tem uma energia e um sentimento único envolvido em cada produção”, fala.

A entrada para o Bazar é gratuita e esta edição acontecerá no Espaço Ses Salines, uma casa de eventos inspirada nas praias de Ibiza. “O local já é uma atração à parte. Nós queremos proporcionar um fim de semana para toda a família, por isso teremos um espaço Kids para que os pais possam aproveitar as compras, enquanto seus filhos se divertem em segurança”, explica Dayane.

Serviço:

2ª Edição do Bazar Meraki

17 e 18 de setembro das 11h às 18h30

Espaço Ses Salines - Rua Prefeito Ângelo Lopes, 2144 – Jardim Social - Curitiba.

Entrada Gratuita

facebook.com/bazarmeraki

