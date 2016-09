Punkake e Relespública abrem para The Sisters of Mercy

(foto: Divulgação)

Faltam apenas três dias para o histórico show da banda inglesa The Sisters of Mercy, uma das mais influentes da cena do rock gótico dos anos 80, que acontece em Curitiba, no dia 17, em um palco igualmente icônico: a Ópera de Arame. O grupo formado por Adrew Eldritch (vocal), Doktor Avalanche (bateria e baixo), Chris Catalyst (guitarra) e Bem Christo (guitarra) vai tocar clássicos dos três álbuns da banda, que se apresenta a partir das 22h.

No entanto, vale muito a pena chegar um pouco antes e conferir o show de bandas convidadas para realizar a abertura da atração principal. Às 20h, os portões da Ópera de Arame serão abertos e 15 minutos depois, a banda curitibana Punkake – formada integralmente por mulheres – sobe ao palco para esquentar o clima e já ir preparando os fãs para o show do Sisters. O grupo, formado por Bacabi no vocal, Lívia na guitarra, Lucy na bateria e Ingrid no baixo, vai tocar músicas no estilo pop rock e indie.

Já às 21h, é a vez de outra banda curitibana subir ao palco para agitar o público enquanto espera pela apresentação principal: a Relespública. Com mais de 26 anos de história, o grupo formado por Fabio Elias (voz, guitarra), Moon (bateria) e Ricardo Bastos (backing, baixo) vai tocar o bom e clássico Rock’n Roll até às 22h, quando será a hora da banda inglesa The Sisters of Mercy entrar no palco da Ópera de Arame realizar o seu show histórico em Curitiba.

Ópera de Arame

A Ópera de Arame, com sua estrutura exuberante, que remete às salas de óperas como a Ópera de Paris e o Scala de Milão, é um dos símbolos mais emblemáticos de Curitiba. Entre lagos, cascata e vegetação típicas, possui uma paisagem singular, cenário de grandes eventos e acontecimentos da cidade. “A Ópera de Arame é o local ideal para receber a banda, com conforto e segurança, além de oferecer um estacionamento que abriga as mais de duas mil pessoas esperadas para o show”, declara Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil.

Ingressos promocionais

Os ingressos podem ser adquiridos com condições promocionais na entrega de 1 kg de alimento.

Mais informações pelo site https://ticketbrasil.com.br/show/4011-sister-of-mercy-curitiba-pr/ , a entrada de menores de 18 anos será permitida apenas com um responsável.

Sobre o Sisters of Mercy

The Sisters of Mercy é uma banda britânica de rock formada em 1980 por Andrew Eldritch (vocais), Gary Marx (guitarra), Ben Gunn (guitarra, substituído por Wayne Hussey, em 1983) e Craig Adams (baixo). É uma das bandas mais influentes da década de 80, liderando o chamado "rock gótico", reunindo elementos de psicodelia, dance e punk.

Tags: The Sisters of Mercy, Ópera de Arame, Curitiba, Adrew Eldritch, Patrik Cornelsen

Hashtag oficial: ‪#thesistersofmercycuritiba

Serviço:

Sisters of Mercy

Datas: 17 de setembro de 2016

Local: Ópera de Arame | Rua João Gava, 874 – Abranches | Curitiba (PR)

Horário: os portões abrem às 20h e o show inicia às 22h

Valor: Segundo lote, com valor entre R$120 e R$360

Ingressos podem ser adquiridos pelo site https://ticketbrasil.com.br/show/4011-sister-of-mercy-curitiba-pr/

Classificação: 14 anos, menores de 18 anos devem ser acompanhados de um responsável.

Serviços: Estacionamento Pedreira Parque, localizado na Pedreira Paulo Leminski ao lado da Ópera de Arame.

Promoção: Planeta Brasil - OC Promo