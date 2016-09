Domingos Montagner, que interpreta Santo na novela "Velho Chico", da Globo, está desaparecido no rio São Francisco. A polícia da cidade de Canindé de São Francisco, no Sergipe, está procurando o corpo do ator há aproximadamente uma hora na região nesta quinta-feir,15.

Segundo informações preliminares, o ator teria saído para tomar banho no rio São Francisco, em uma localidade chamada prainha de Canindé do São Francisco, no município de mesmo nome, e desapareceu.

Segundo a polícia, o desaparecimento ocorreu por volta das 14h30 e mobiliza bombeiros, policiais e pescadores de Sergipe e Alagoas, já que o rio faz divisa entre os dois estados.