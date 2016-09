Circuito Storm Kids começa domingo no Litoral do Paraná

A formação de atletas para o futuro do Surf paranaense e brasileiro é o grande objetivo da mais nova competição nas praias do nosso litoral, o Circuito Sumatra Storm Kids de Surf. Com início no próximo domingo, dia 18 de setembro, o campeonato servirá como o grande laboratório para o desenvolvimento de crianças e adolescentes que dão seus primeiros passos no surf competitivo.

A iniciativa é a primeira marca da nova gestão da Federação Paranaense de Surf, presidida pelo longboarder Luciano do Rosário, e vem no rastro da inclusão do Surf como modalidade experimental a partir dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O projeto é dar suporte para que estes jovens cheguem em 2020 em condições de representar o Brasil nas Olimpíadas, sendo a primeira experiência com este objetivo em todo o litoral brasileiro.

A competição terá 6 diferentes categorias: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16, todas para meninos, mas também terá como diferencial a modalidade feminina Sub-12, marcando a primeira vez que será realizado um Circuito de base para a formação de meninas no Surf no Paraná. Apesar de ser uma competição paranaense, o Storm Kids também deve receber uma grande leva de pequenos atletas de outros estados, engrandecendo o Circuito, e também o Paraná no cenário do Surf nacional.

O Sumatra Storm Kids será disputado no Pico de Matinhos, um dos principais spots do Surf em todo o Brasil, e vem com uma premiação que há muito tempo não se via no Surf paranaense: o vencedor do Circuito na categoria Sub-16 ganhará como prêmio uma passagem ao Peru, oferecida pela Echo Travel.

Já o vencedor da categoria Sub-14 terá um contrato de patrocínio de 12 meses com a Sumatra, uma das principais redes de surf-shops do estado, e principal patrocinadora da competição. Além disso, o campeão de cada categoria também receberá uma nova prancha de Surf feita por Matheus Camargo, um dos principais 'shapers' do litoral do Paraná.

Para Luciano do Rosário, atual presidente da Federação Paranaense de Surf, o principal objetivo da nova gestão é a formação de atletas. "Queremos dar projeção e qualificação técnica para esta molecada de 8 a 16 anos, que estão nas categorias de base. Queremos dar todo o subsídio técnico para que sejam futuros atletas, representando o Surf do Estado do Paraná".



Circuito Sumatra Storm Kids de Surf

Datas:

1ª Etapa: 18 de Setembro

2ª Etapa: 30 de Outubro

3ª Etapa: 11 de Dezembro

Local:

Pico de Matinhos

Categorias:

- Sub-16

- Sub-14

- Sub-12

- Sub-10

- Sub-08

- Sub-12 Feminina

