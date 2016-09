Candidatos a prefeito de Curitiba acumulam mais de R$ 2 milhões de prejuízo na campanha

A crise econômica e a proibição de doações de empresas afetou duramente os cofres da campanhas dos candidatos a prefeito de Curitiba nas eleições deste ano. De acordo com os dados da primeira prestação de contas parcial divulgada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sete dos nove concorrentes à prefeitura da Capital paranaense acumulam, após um mês de disputa, um déficit de R$ 2,210 milhões entre o que arrecadaram e as despesas contratadas. O maior deles é do candidato do PSD, deputado estadual licenciado Ney Leprevost (foto), que até agora arrecadou R$219.029,00 em doações, contra R$1.249.077,77 em despesas contratadas, o que significa um déficit de R$ 1.030.048,77.

O segundo maior “rombo” é o da campanha do prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), que declarou uma receita de R$ 740.158,12 contra R$1.472.165,94 em despesas, um déficit de R$ 732.007,82.

Para ler a notícia completa acesse o blog Política em Debate.