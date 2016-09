Curitiba Brincante dá novo colorido ao Terminal Centenário

(foto: VALDECIR GALOR/SMCS)

Resultado de parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a Urbs, o projeto Curitiba Brincante alterou a rotina do Terminal Centenário na manhã desta quinta-feira (15). Azulejos e desenhos coloridos tomaram conta do ambiente ao mesmo tempo em que pequenos vasos de plantas deram uma atmosfera de jardim no caminho da estação tubo. Na entrada do terminal, o velho banco ganhou uma mão de tinta e, agora na cor verde claro, virou espaço Mama Nenê, projeto de incentivo ao aleitamento materno.

O material colorido que se espalhou pelo Terminal foi produzido por 160 crianças de turmas de pré-escola dos CMEIs Autódromo, Moradias Iguaçu, Conjunto Mercúrio, Ana Proveler, Vila Lorena, Santo Antônio, Ruth Cardoso e Escola Municipal Irati. Uma turma de 18 crianças de pré-escola do Centro de Educação Infantil (CEI) contratada Frei Tito, vizinha do terminal, levou seus trabalhos e escolheu os locais onde foram afixados.

Iniciado em junho, o Curitiba Brincante aproveita a produção das crianças atendidas na educação infantil da rede municipal de ensino para transformar terminais de ônibus em espaços mais atraentes por meio de desenhos, brinquedos construídos com materiais reciclados, vasos de plantas, pinturas e outros elementos.

O Centenário é o segundo Terminal a receber a intervenção. O primeiro foi o Vila Oficinas, no Cajuru, com ação das crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) Casa da Criança São José, que pintaram os vitrais e espaços internos e externos e prepararam ambientes onde foram distribuídas produções feitas por crianças de outros CMEIs da região.



O projeto Curitiba Brincante reflete o objetivo do trabalho da rede municipal de ensino em fazer da criança pequena um cidadão produtor de cultura, saberes e de conhecimentos. É uma das ações para dar voz ao público infantil. “Colorindo e criando formas criativas a partir do que compreendem do mundo, as crianças estão dando um excelente exemplo de respeito e valorização dos espaços públicos. Com esta ação, elas nos levam a questionar uma nova forma de ocupação destes ambientes, sem vandalismo, e ainda divulgam o que acontece no dia a dia da educação infantil”, disse a secretária municipal da Educação, Roberlayne Borges Roballo.

O envolvimento das crianças no trabalho é total. São elas que decidem as ações e as cores que serão usadas para transformar os terminais a partir das suas observações. O projeto dá visibilidade à criança pequena e suas produções e as insere no processo de intervenções artísticas. Ao mesmo tempo, o Curitiba Brincante torna os terminais mais amigáveis ao público infantil e brinda os usuários do transporte coletivo com um novo colorido.

O resultado é imediato. “As pessoas admiram, fotografam, comentam e respeitam os trabalhos das crianças”, conta o fiscal do transporte da Urbs Roberto Rovetto. “É muito bacana mesmo”, diz ele, lembrando a experiência no Terminal Vila Oficinas.

Usuário do transporte coletivo, o jogador de futebol sub 20 do Paraná Clube, Precioso Silva, aprovou a ideia. “Envolver e valorizar o trabalho das crianças é muito importante” disse ele, que aproveitou o tempo de espera pelo ônibus para ver de perto a produção dos pequenos artistas.

O pequeno jardim próximo à estação tubo não só atraiu a atenção de Deleuza Lopes como a inspirou. “Olha que interessante, são vasinhos feitos com latas de extrato de tomate e de leite em pó pintadas. Vou fazer o mesmo lá em casa, com certeza”, afirmou. A filha, de apenas 9 anos, aderiu de imediato à proposta. “Eu pinto as latinhas e ajudo a regar”, prometeu.

Localizado no bairro do mesmo nome, o Terminal Centenário abriga dez linhas de ônibus, entre elas o expresso Centenário/Campo Comprido e o Ligeirinho Centenário, além de alimentadores da região. Pelo terminal passam por dia em torno de 30 mil pessoas.