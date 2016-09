Museu da Imagem e do Som promove palestra sobre general Gomes Carneiro

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove na próxima quinta-feira (22), às 19h, a palestra “General Gomes Carneiro: a construção do herói republicano no olhar do fotógrafo Guilherme Glück”, conduzida pelo professor. Ederson Martins Santos Lima. A entrada é gratuita.



O tema abordará a construção da imagem do General Gomes Carneiro, morto durante os combates da Revolução Federalista (1893-1895), na Lapa (PR). Como suporte para a apresentação serão utilizados inúmeros registros fotográficos de Glück, que retratou a cidade entre 1920 e 1950.



Na década de 1970, o MIS-PR adquiriu a coleção de imagens do fotógrafo, que hoje se constitui num dos tesouros iconográficos do Estado. Glück morreu em 1983 e deixou para a Lapa e para o Paraná um legado de imagens que possibilitam compreender de forma muito mais ampla a sociedade paranaense da primeira metade do século XX.



O PALESTRANTE - Ederson Martins Santos Lima é doutor em Educação, mestre e graduado (bacharelado e licenciado) pela Universidade Federal do Paraná. É professor no Instituto Federal do Paraná, no qual coordena projeto de pesquisa na área de acervos fotográficos com relevância histórica e, também, a relação entre memória, história e fotografia. As áreas de pesquisa concentram-se em História do Brasil República, com atuação nos seguintes temas: educação na Primeira República, arquitetura escolar, fotografia, memória e história.



O FOTÓGRAFO - Guilherme Glück (1892-1983) nasceu na região rural de Rio do Poncho, em Santa Catarina e no começo do século XX mudou-se para a Lapa. Entre 1920 e 1953, dedicou-se a retratar o município e seus costumes, constituindo o maior aquivo de imagens que mostram a história da cidade.



Serviço



Palestra: General Gomes Carneiro: A construção do herói republicano no olhar do fotógrafo Guilherme Glück



Dia 22 de setembro, às 19h



Museu da Imagem e do Som do Paraná - Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro - Curitiba



Entrada gratuita