Polícia Civil recupera veículos roubados em Curitiba e prende dupla

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Dois veículos roubados em Curitiba há mais de um ano foram apreendidos em Tunas do Paraná durante ações distintas realizadas pela Polícia Civil de Bocaiuva do Sul, na tarde da última quarta-feira (14). No decorrer do trabalho, dois homens, de 20 e 55 anos, foram presos em flagrante por receptação.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.