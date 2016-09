Moro só deve analisar denúncia contra Lula na semana que vem

FLÁVIO FERREIRA, ENVIADO ESPECIAL, E ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O juiz federal Sergio Moro, responsável pelas causas da Operação Lava Jato, só deve analisar a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana que vem, segundo a reportagem apurou. Moro está em viagem aos Estados Unidos, onde dará nesta quinta (15) uma palestra na University of Pennsylvania sobre direito e ética.

O magistrado é um dos principais palestrantes de um simpósio do curso de Direito da universidade, chamado "Produzindo Líderes de Caráter e Integridade". No site do evento, ele é descrito como um juiz "de fama nacional" que "emergiu como um grande líder brasileiro".

"O comprometimento de Moro com a lei e o combate à corrupção fez dele uma prova do poder de liderar com caráter e integridade", declarou a professora Claire Finkelstein, uma das coordenadoras do evento, no material de divulgação. Se o juiz aceitar a denúncia contra Lula, o ex-presidente passará à condição de réu em um processo criminal.

O Ministério Público Federal acusa o petista de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, litoral paulista, e o aponta como o "comandante máximo" do esquema de corrupção na Petrobras. O ex-presidente já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal em Brasília, sob acusação de obstrução da Justiça, ao supostamente tentar interferir na delação do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró.

Lula nega irregularidades, afirma ser inocente e diz que, caso comprovado contra ele qualquer ato de corrupção, iria a pé até a delegacia. Ele afirma ser perseguido politicamente pela Lava Jato, e já recorreu à ONU acusando o juiz Sergio Moro de violar direitos e emitir indícios de um juízo de valor desfavorável ao ex-presidente.