De volta à EBC, Rímoli demite 30 e troca comando da empresa

GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reconduzido à presidência da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), o jornalista Laerte Rímoli voltou ao trabalho na noite de quarta-feira (14), demitiu 30 funcionários e trocou o comando da empresa. Ele substitui o também jornalista Ricardo Melo, nomeado por Dilma Rousseff e que havia sido exonerado em maio, quando Michel Temer assumiu interinamente a Presidência da República durante o processo de impeachment. Melo conseguiu retornar ao posto por meio de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, mas saiu após a decisão provisória ser cassada na semana passada pelo ministro da corte Dias Toffoli. O argumento de Melo era que o estatuto previa mandato fixo para a diretoria da EBC. Uma medida provisória de Temer, porém, mudou o texto, permitindo que o presidente da República trocasse a direção da empresa. Desde então, na interpretação da procuradoria jurídica da EBC, Melo já não é mais o presidente da empresa, argumento aceito por Toffoli. A decisão do ministro "passou a produzir efeitos integralmente, posto que não havia sido invalidado por ato administrativo anterior nem por decisão judicial", informou a instituição. Por extensão, o órgão entendeu que Laerte Rímoli volta a ocupar o cargo "sem a necessidade de republicação ou nova assinatura de termo de posse". AUSÊNCIA O cargo estava vago até a tarde desta quarta -Rímoli, segundo funcionários, só voltou à empresa à noite. Até então, quem despachava era a diretora-geral, Christiane Samarco. Foi ela quem teria decidido, por exemplo, liberar o sinal da Paraolimpíada para a TV Cultura, na última sexta (9). Procurada desde a tarde segunda-feira (12), a EBC não respondeu à reportagem. Nem mesmo diretores ouvidos pela reportagem sabiam informar o motivo da ausência do novo diretor-presidente. Um gerente da TV Brasil afirmou que haveria algum entrave ou planejavam "mudar algo". Funcionários falam em "expurgo" a respeito da demissões, publicadas no "Diário Oficial da União" nesta quinta. Saem, por exemplo, o diretor de programação Albino Castro, indicado por Melo, Cláudia Feher, chefe de gabinete, e a assessora da presidência Flavia Cruvinel. Entram Fernando Luz de Azevedo, novo chefe de gabinete da EBC, e a jornalista Ana Maria Simões Passos, como diretora de Jornalismo. A emissora não informou os critérios das demissões.