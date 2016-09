Quadrilha é presa acusada de cobrar em troca de segurança, luz e internet

Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

15/09/16 às 17:10 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

(foto: Divulgação/SESP)

Sete pessoas de uma quadrilha que cobrava dinheiro de moradores de Araucária em troca de segurança, luz e internet foram presas nesta quinta-feira (15) numa operação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), unidade de elite da Polícia Militar, em conjunto com policiais do 17º Batalhão. Uma delas já estava presa e outra fazia uso de tornozeleira eletrônica. Os integrantes foram detidos em Curitiba e na cidade de Mandirituba, região metropolitana.

A ação faz parte da operação Impacto, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública, que reúne a Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Inteligência, Polícia Científica e Departamento Penitenciário. A Impacto foi lançada na quarta-feira (14) em resposta aos crimes patrimoniais (furtos e roubos) e conta com o reforço de 50 novas viaturas que foram locadas e ainda com cerca de mais de 700 novos policiais militares, que estão concluindo o curso de formação.

