Leandro: um gol a cada 254 minutos em campo (foto: Geraldo Bubniak)

O atacante Leandro, 23 anos, é o vice-artilheiro do Coritiba na temporada 2016, com nove gols. Na quarta-feira (dia 14), marcou um no empate com o Corinthians e ganhou elogios do técnico Paulo Cesar Carpegiani. O goleador do Coxa no ano é o atacante Kleber Gladiador, 33 anos, com 21 gols em 34 jogos — média de 0,6. Leandro tem 9 gols em 31 jogos – média de 0,3.

No Brasileirão 2016, porém, Leandro tem uma média semelhante à de Kleber se for considerado o tempo em campo. Kleber fez sete gols na competição nos 1.694 minutos que ficou em campo. Ou seja, média de 1 gol a cada 242 minutos. Leandro tem três gols em 764 minutos em campo – média de um gol a cada 254 minutos. Essa marca é superior, por exemplo, à média do atacante Luan, do Grêmio, que tem um gol a cada 275 minutos (fez 6 gols em 19 partidas).

Leandro pode jogar como atacante centralizado ou como ponta. Carpegiani vem usando o jogador pelo centro. No entanto, no jogo de quarta-feira, o atacante teve movimentação intensa, trocando de posição com Kazim, outro jogador que também pode atuar nessas duas posições.

ATACANTES NO BRASILEIRÃO 2016

Leandro, Coritiba

3 gols em 15 jogos

8 jogos como titular, 7 como substituto

764 minutos em campo

1 gol a cada 254 minutos em campo

Kleber, Coritiba

7 gols em 19 jogos

19 jogos como titular

1.694 minutos em campo

1 gol a cada 242 minutos em campo

Luan, Grêmio

6 gols em 19 jogos

19 jogos como titular

1.650 minutos em campo

1 gol a cada 275 minutos

No intervalo do jogo com o Corinthians, Leandro revelou que quase deixou o Coritiba. “Passei por um momento difícil aqui. A torcida pegava no meu pé e, quando o Pacheco assumiu, ele optou por não me utilizar. Vou até falar aqui publicamente: quase saí. Tive uma proposta para ir embora. Estava tudo certo já para eu ir. Mas o Carpegiani chegou, conversou comigo e confiou no meu trabalho. Pediu para eu ficar”, declarou.

Após o jogo, Carpegiani elogiou o jogador. “Quando eu estava sendo contratado, pensei no Coritiba e, com toda a sinceridade, digo que eu pensava no Leandro, que ele ia ser o jogador que está sendo. É um jogador que acalma a bola, importante de se ter no dia-a-dia. Devido à lesão do Berola, levanto as duas mãos para o céu para agradecer, porque realmente é um bom jogador, que vai ser de grande utilidade até o final do campeonato. Não me enganei sobre ele. Agora, ele está reconquistando a torcida, chamando a torcida para o seu lado. Sou muito agradecido e não me arrependo por ter dado essa oportunidade pra ele”, afirmou o técnico.

OS ARTILHEIROS DO COXA EM 2016

Kleber..........21

Leandro.........9

Juan..............8

Luccas Claro...5

Dudu.............4

Alan Santos....3

Carlinhos.......2

Iago...............2

Kazim............2

Raphael Veiga..2

Ruy.................2

Walisson Maia..2

Evandro..........2

Thiago Lopes...2

Vinícius..........2