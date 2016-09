Em Paraisópolis, Erundina atribui queda no Ibope a 'invisibilidade' e diz que priorizará moradia

ANGELA BOLDRINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Luiza Erundina, afirmou nesta quinta-feira (15) que sua queda na pesquisa do Ibope -de 9% para 5%- se deve à "invisibilidade" de sua candidatura, que tem apenas dez segundos de tempo de TV no bloco da propaganda eleitoral. "Isso veio a partir da enxurrada de propaganda dos outros candidatos na televisão", afirmou a candidata, que participou de evento de campanha na favela de Paraisópolis, na zona sul. "Nós temos dez segundos, não dá nem para dizer 'oi, estamos aqui', é a invisibilidade absoluta." Erundina criticou a lei eleitoral, e afirmou que a disparidade de tempos de TV -Doria, o candidato do PSDB, é o com maior espaço, cerca de três minutos no bloco- "distorce a vontade do povo". "Nós estávamos com 10%, isso não é adequado, não é democrático." Ela, no entanto, afirmou que usará sua participação nos debates para tentar reverter a situação. "E olha, sai de baixo! Eu vou usar como nunca usei", disse. "Não vou fazer de conta que estamos brigando um com o outro, vou apresentar o programa, o melhor programa é o do PSOL." Em Paraisópolis, a deputada federal e seu vice, o também deputado Ivan Valente, deram uma entrevista à rádio local e visitaram o ateliê do Berbela, artista da comunidade que faz esculturas de sucata -algumas delas figuraram na abertura da novela da Globo "I Love Paraisópolis". Aos presentes, Erundina afirmou que priorizará a questão da moradia e que pretende "completar o processo de urbanização" da favela. Uma das presentes afirmou que a primeira rua asfaltada em Paraisópolis foi feita durante a gestão da então petista à frente da Prefeitura, de 1989 a 1992. "O orçamento tem que inverter prioridades", afirmou. "Não dá para chegar para as pessoas que moram em situação de risco e dizer apenas que há uma situação de risco. Se elas moram ali, é porque não tem outro lugar para ir", disse a candidata.