Seleções de golbol perdem e vão disputar o bronze

(foto: Divulgação/Rio 2016/Alexandre Vidal)

LUÍS CURRO, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma seleção, a masculina, não conseguiu encaixar seu jogo e perdeu de goleada, por 10 a 1. A outra, a feminina, teve a partida nas mãos, mas acabou perdendo na "morte súbita", por 4 a 3. Sendo a derrota por larga ou estreita margem, o destino das equipes do Brasil será o mesmo na Paraolimpíada do Rio: a disputa do bronze no golbol, praticado por deficientes visuais.

Nesse esporte, jogam três contra três, e a bola de borracha, que possui guizos para que os atletas possam ouvir em que direção ela está indo, é arremessada pelo jogador com as mãos, de sua própria quadra, na direção do gol, que ocupa toda a extensão da linha de fundo adversária.

A seleção masculina jogou primeiro na Arena do Futuro, que recebeu bom público, e jamais sucumbiu a um jogador dos EUA que se mostrou uma máquina de fazer gols: Tyler Merren fez 9 dos 10. Já no primeiro tempo, os americanos abriram 4 a 1, com três gols de Merren.

No segundo tempo, o placar se manteve inalterado por oito minutos, até que Merren voltou a desequilibrar: balançou as redes do Brasil seis vezes em quatro minutos. O goleador brasileiro na Rio-2016, Leomon Moreno, passou em branco. Quem marcou o único gol do time foi Romário Marques.

COM EMOÇÃO — A semifinal feminina ofereceu muito mais emoção à torcida, que frequentemente é convidada a ficar em silêncio, para que os jogadores possam ouvir o som da bola. As chinesas saíram na frente, porém o Brasil reagiu, com gols de Victoria Amorim e Ana Carolina Custódio.

No segundo tempo, a seleção ampliou, novamente com Ana Carolina, e o triunfo parecia encaminhado. Só que Chen, em dois arremessos muito felizes, conseguiu igualar: 3 a 3.

Prorrogação com "morte súbita": quem fizesse o primeiro gol ganharia. E a China fez. De novo, Chen. Simone Rocha tentou defender a tentativa dela com os pés, mas a bola resvalou neles e foi para trás, entrando mansamente no gol. Victoria, 18, principal revelação recente do Brasil no golbol, passou chorando pelos jornalistas na zona de entrevistas. Quem falou foi Simone, que também estava bastante emocionada.

"Quando vai para a prorrogação é uma loteria, tudo pode acontecer. Infelizmente o resultado não foi a nosso favor. Vamos levantar a cabeça e amanhã [sexta] tentar buscar o bronze", afirmou a atleta de 40 anos.

O rival da seleção feminina, cuja campanha é a melhor da história (superando as quartas de final de Londres-2012), sairia do duelo entre Turquia e EUA. O time masculino, que piorará em relação à Paraolimpíada anterior, na qual faturou a prata, aguardaria o perdedor de Lituânia e Suécia. Tanto as disputas do ouro como as do bronze serão realizadas nesta sexta (16), no Parque Olímpico da Barra, principal complexo esportivo da Rio-2016.