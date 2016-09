Chance de alta dos juros nos EUA diminui; Bolsa sobe 1,49% e dólar cai

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Bolsas subiram e o dólar perdeu força nesta quinta-feira (15), com a redução das apostas de uma alta dos juros nos EUA na próxima reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), na próxima semana. O motivo para a melhora do humor dos investidores foram os dados de produção industrial e de vendas do varejo nos EUA em agosto, que ficaram abaixo das expectativas de analistas. As vendas do varejo nos EUA recuaram 0,3% em agosto ante julho, a primeira queda em cinco meses, ante projeções de um declínio de 0,1%. A produção industrial americana do mês passado também caiu mais que o previsto. O indicador recuou 0,4%; as estimativas eram de queda de 0,3%. Segundo a agência Bloomberg, a probabilidade de um aumento dos juros americanos em setembro caiu para 18%, ante 20% na quarta-feira (14) e 30% na sexta-feira (9). Com isso, o Ibovespa subiu quase 1,5%, enquanto o dólar caiu mais de 1%, para a casa dos R$ 3,30. "Esses dados fracos praticamente afastam a possibilidade de um aumento dos juros americanos antes de dezembro", avalia Alexandre Soares, analista da corretora BGC Liquidez. "Mas a cautela deverá permanecer até a reunião do Fed da semana que vem, refletida nos menores volumes de negócios", ressalta. O analista destaca que, apesar das incertezas em relação à capacidade do governo Temer de implementar o ajuste fiscal, o cenário doméstico ficou em segundo plano nesta quinta-feira. CÂMBIO E JUROS Depois de ter atingido a maior cotação em mais de dois meses nesta quarta-feira (14), o dólar comercial encerrou a sessão em baixa de 1,25%, a R$ 3,3020. A moeda americana à vista fechou em queda de 0,05%, a R$ 3,3283. Além das menores chances de alta dos juros americanos, a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional, após dois dias de fortes quedas, também beneficiou o real. Pelo segundo dia seguido, o Banco Central ofertou metade dos contratos de swap cambial reverso que vinha leiloando diariamente. Foram leiloados 5 mil contratos nesta quinta-feira, no montante de US$ 250 milhões. No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2017 caiu de 13,995% para 13,990%; o contrato de DI para janeiro de 2018 recuou de 12,630% para 12,590%; e o contrato de DI para janeiro de 2021 passou de 12,200% para 12,120%. O CDS (credit default swap) brasileiro de cinco anos, espécie de seguro contra calote e indicador de percepção de risco, caía 1,65%, aos 272,356 pontos. BOLSA O Ibovespa fechou em alta de 1,49%, aos 57.909,49 pontos. O giro financeiro foi fraco, de R$ 5,5 bilhões. Impulsionadas pelo avanço dos preços do petróleo, as ações da Petrobras ganharam 3,05%, a R$ 13,51 (PN), e 2,34%, a R$ 15,29 (ON). Os papéis PNA da Vale subiram 0,14%, a R$ 14,15, e as ON ficaram estáveis, a R$ 16,64. No setor financeiro, Itaú Unibanco PN ganhou 2,16%; Bradesco PN, +2,72%; Bradesco ON, +1,33%; Banco do Brasil ON, +1,73%; Santander unit, +0,50%; e BM&FBovespa ON, +3,50%. EXTERIOR Em Nova York, o índice S&P 500 encerrou o pregão em alta de 1,01%; o Dow Jones, +0,99%; e o índice da Bolsa eletrônica Nasdaq, +1,47%. Pelo quarto dia seguido, as ações da Apple registraram forte alta, por causa das projeções otimistas para as vendas de seu mais novo modelo de IPhone. Os papéis da gigante de tecnologia subiram 3,40% nesta sessão. Na Europa, a Bolsa de Londres fechou com ganho de 0,85%; Paris, +0,07%; Frankfurt, +0,51%; Madri, +0,21%; e Milão, +0,34%. Nesta quinta-feira, o banco central britânico manteve os juros na taxa mínima de 0,25% e afirmou que é provável que corte a taxa de juros para pouco acima de zero ainda neste ano. O BC britânico manteve ainda a meta do programa de compra de títulos do banco em 435 bilhões de libras e para continuar com seu novo plano de compra de até 10 bilhões de libras em títulos corporativos. Os mercados chineses não operam nesta quinta e sexta-feira, devido a um feriado prolongado. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 1,26%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,63%. Os investidores aguardam ainda, além da reunião do Fed, o encontro de política monetária do banco central do Japão, também na semana que vem.