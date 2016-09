Palmeiras critica flamenguistas no Allianz e pede desculpas por Nobre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (15), o Palmeiras criticou a presença de flamenguistas no Allianz Parque ao se manifestar sobre o episódio da briga do presidente do clube, Paulo Nobre, com torcedores rubro-negros, ocorrida no interior do estádio, durante a partida da última quarta (14). Em campo, empate por 1 a 1. "A venda de ingressos a flamenguistas estava proibida nesta partida, por determinação do STJD. Os poucos rubro-negros que acessaram o Allianz Parque, ao terem atitudes temerárias no meio de milhares de palmeirenses, não só colocaram em risco sua própria integridade como poderiam ocasionar um tumulto generalizado, o que fatalmente serviria de embasamento para que a SEP sofresse novas injustas sanções", diz trecho do comunicado. No texto, a equipe paulista reconhece que Paulo Nobre se exaltou na discussão com torcedores adversários e pede desculpas "aos envolvidos no incidente e àqueles que se sentiram ofendidos pela forma como caso foi conduzido". B.O. A WTorre, administradora do estádio, informou na manhã desta quinta (15) que desistiu de denunciar a atitude de Paulo Nobre, classificada como "truculenta" pela equipe de segurança, mas enviará uma carta ao dirigente informando que tal procedimento não poderá ocorrer novamente. Na noite desta quarta-feira (14), a empresa disse via assessoria de imprensa que faria boletim de ocorrência e recorreria ao Ministério Público contra o mandatário.