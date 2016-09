Com Jefinho 'melhor que Neymar', Brasil se classifica para a final do futebol de 5

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com dois gols de Jefinho, o Brasil venceu a China na tarde desta quinta-feira (15) se classificou para a final do futebol de cinco ao vencer a China na semi por 2 a 1. A disputa pelo ouro será neste sábado (17), às 17h. A seleção brasileira enfrentará o vencedor da partida entre Argentina e Irã, que jogam ainda nesta quinta-feira. Na partida, a China começou o 1º tempo na retranca, mas numa jogada rápida abriu o placar com Wang Yafeng, aos 14 min. Pouco depois, o craque Ricardinho teve um corte na cabeça depois de uma trombada e voltou aos 19 min sob aplausos. Mas a torcida, que quase lotou a arena, entendendo que os jogadores precisam de silêncio para escutar o guizo da bola, reagia com um "psiiiiu" ao sinal da menor algazarra. O empate e a virada vieram pelos pés de Jefinho, que é "melhor que Neymar", segundo os gritos da torcida. Ele marcou o gol da vitória com um chute no ângulo direito do goleiro chinês no começo do segundo tempo. Ao final, time foi para o centro do campo cantar com os torcedores "eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor".