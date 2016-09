Ator Domingos Montagner morre no rio São Francisco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Domingos Montagner, que estava desaparecido desde a tarde desta quinta (15), foi encontrado morto em Canindé de São Francisco, sertão sergipano. A TV Globo acaba de confirmar que as equipes de buscas encontraram o corpo preso em pedras do rio a 30 m de profundidade. De acordo com um anúncio feito pela TV Globo, o ator gravou cenas da novela pela manhã e, após almoçar, foi mergulhar, mas não voltou à superfície. A produção foi avisada pela atriz Camila Pitanga e deu início às buscas amparada por helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, além de pescadores da região. A atriz e ribeirinhos que estavam no local prestaram depoimento na delegacia do município.