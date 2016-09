MTST protesta contra Alckmin e pede repasses para moradia

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de militantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) protestaram na tarde desta quinta-feira (15) por repasses na área de moradia pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) e contra a violência policial nas manifestações contra o governo Michel Temer (PMDB). O ato foi até o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona oeste de São Paulo), com objetivo de cobrar compromissos do governador Alckmin. "São mais de 20 mil pessoas nesse bairro onde os moradores só veem o povo pela entrada dos fundos", disse Guilherme Boulos, coordenador do MTST. A PM não deu estimativa de público no local. Os sem-teto saíram da estação Morumbi da CPTM. Sempre com palavras de ordem contra o governo Temer, seguiram ocupando uma faixa da marginal Pinheiros e por ruas do Morumbi até chegarem ao Palácio. Eles reclamavam da falta de repasses do programa Casa Paulista, que contribui com parte do valor da moradias financiadas pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. O movimento também cobrou pendências com empresas estaduais como Sabesp, Dersa e Cetesb, todas relacionadas a ocupações e unidades habitacionais do MTST. Os militantes também disseram que não se amedrontariam diante de atos de repressão pela PM, referindo-se ações durante manifestações contra o governo Temer. No entanto, durante o ato, não houve incidentes. Por volta das 17h, uma comissão de membros do movimento foi atendida por integrantes da Casa Civil, Secretaria da Habituação e Sabesp. Até por volta das 18h, a comissão ainda não havia saído do Palácio.