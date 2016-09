Polícia prende suspeito de matar catador de papelão com flechada

PAULO GOMES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta (15), o suspeito de matar, com uma flechada, o carroceiro Aldemir Ribeiro Pontes, na quarta (14), no centro de São Paulo. Segundo a polícia, Denis Young Kim, 33, filho de coreanos, matou Pontes por causa de uma dívida antiga. Outro carroceiro afirmou à polícia que Pontes teria batido com sua carroça no carro de Kim, um Peugeot 206 prata, e que o rapaz exigia um valor para os reparos. Ainda de acordo com a investigação, Pontes teria trabalhado em uma reforma no prédio em que Kim morava, também no bairro do Bom Retiro, onde ocorreu o crime –o que seria um indício de que eles já se conheciam. Kim não assumiu a autoria do crime e não estava acompanhado de advogado na delegacia para representá-lo. Ele já foi detido em outra ocasião, em 2013, por ter esfaqueado outro homem em uma briga. Na ocasião, a vítima, desarmada, sobreviveu, e o rapaz justificou o ataque como "legítima defesa". No apartamento de Kim foi encontrada a besta utilizada para o crime, bem como uma espada e outras armas brancas, além de aproximadamente 100 g de maconha. A polícia afirma que a besta estava embrulhada e que o rapaz estava com malas prontas, o que indicaria a intenção de fugir. Kim reagiu à prisão e será enquadrado por tráfico de drogas, resistência à prisão e desobediência. Ele deve ser indiciado por homicídio, com pedido de prisão temporária.